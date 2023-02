"Nun ist schnelles Reagieren dringend nötig", heißt es aus dem Grazer Gesundheitsamt. Nachdem über das Wochenende ein Ausbruch der Masern in Graz bekannt geworden ist, bietet die Stadt nun Sondertermine für die kostenlose Masern-Impfung an – und zwar heute, Montag, von 14 bis 16 Uhr, wie Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ) sagt.

"Eine Impfung kann innerhalb von 72 Stunden nach Kontakt einen Ausbruch der Erkrankung verhindern", heißt es. Durch diese Postexpositionsprophylaxe (Impfung nach Kontakt!) hat man gute Chancen, dass die Krankheit nicht zum Ausbruch kommt. Auch eine spätere Impfung ist laut Amt sinnvoll, da diese einen günstigeren Krankheitsverlauf zeigen kann.

Wer sich heute die Masern-Impfung holen will, braucht keinen Termin, sondern kann einfach in der Zeit zwischen 14 und 16 Uhr zur Impfstelle kommen (Schmiedgasse 26). Mitzubringen ist: Impfpass und

E-Card, das Tragen einer FFP2-Maske ist verpflichtend.

"Grundsätzlich hatten wir bei Masern eine Durchimpfungsrate von 95 Prozent", heißt es aus dem Krotzer-Büro. Nachsatz: "Aber das wurde in letzter Zeit immer schwieriger." Aktuell liegt die Rate bei 85 Prozent und weniger.