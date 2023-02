Vor drei Jahren war die 71. Ausgabe des Bauernbundballs in der Grazer Stadthalle eine der letzten großen Veranstaltungen, ehe wegen des Coronavirus sämtliche Bälle, Konzerte und vieles andere aus den Kalendern gestrichen wurde. Die Lust auf Tracht, volkstümliche Musik und Tanz scheint aber ungebrochen, denn die letzten Karten für den den Ball wurden vor einer Woche verkauft. 16.000 Menschen feiern bis in die frühen Morgenstunden - und weit darüber hinaus - in Tracht den größten Ball Europas.

Wir waren live dabei - hier lesen Sie nach, was so passiert ist:

0 Uhr: Wir sind noch einmal live - samt Auftritt von Melissa Naschenweng

Gleich kommt Überraschungsact Melissa Naschenweng auf die Bühne! Wir gehen da noch einmal live auf TikTok, bitte hier entlang.

Der Auftritt von Naschenweng war für 23.30 Uhr geplant, er verzögerte sich allerdings um ein paar Minuten - um Mitternacht stand der Kärntner Schlagerstar aber auf der Bühne.

Melissa Naschenweng auf der Bühne © Anna-Maria Aichholzer

23.44 Uhr: Fotos aus der Disco

Unsere Fotografen haben noch eine Runde durch die Disco und die Tanzböden gedreht - die Stimmung ist sichtlich schon vor Mitternacht am Kochen.

23 Uhr: Die Promis haben das Tanzen nicht verlernt

Schwimmen, Fußballspielen und Tanzen verlernt man nicht“, ist sich Georg Strasser sicher. Der Präsident des Österreichischen Bauernbundes war genauso wie Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig gestern ohne Begleitung in Graz. Aufs Tanzen verzichten wollten beide deswegen aber nicht.

Kein Wunder: Nach zwei Jahren Pause durften Promis und Politik gestern wieder aufs Parkett. Just am Bauernbundball, der auch das letzte steirische Großereignis vor der Pandemie war. Nicht zuletzt deshalb haben sich Willi und Christiana Gabalier früh in Stellung gebracht. Schon beim VIP-Empfang wurden die Tanzprofis von Fotografinnen umringt, die sie in gemeinsamer Tanzpose sehen wollten. Apropos Tanzen: Ein Muffel ist Ex-Sturm-Präsident Hannes Kartnig diesbezüglich nicht, „aber meine Frau ist noch auf Gran Canaria und mit anderen Damen tanze ich nicht“, machte der Dancing-Stars-Kandidat deutlich. Obwohl er seit zwei Wochen täglich trainiert, verzichtete Kartnig auf einen großen Auftritt, „getanzt wird erst wieder am 3. März“ – zum Start der 13. Staffel.

Im Vorfeld fleißig trainiert haben auch der steirische Bauernbundobmann und Landesrat Hans Seitinger mit Gattin Anna: „Wir haben die zwei Jahre genutzt und daheim vor dem Spiegel geübt.“ Ein Tänzchen wagen wollte natürlich auch Landeshauptmann Christopher Drexler, der mit Gattin Iris am 72. Bauernbundball war. Über den regen Zulauf – „so wie früher“– freute sich indes Ball-Organisator Franz Tonner, der die 16.000 Gäste in den Messehallen willkommen hieß.

22.46 Uhr: Fotos aus dem zweiten Stock

Auf der Galabühne im Obergeschoß fand parallel eine zweite Eröffnung statt. Hier die Fotos - plus viele weitere mehr von den Gästen

22.30 Uhr: Die Nockis entern die Bühne

Ein großer Höhepunkt: Der Auftritt der NOCKIS auf der Hauptbühne, einbegleitet von einer Akrobatik-Show von „The Freaks“. Nach einer Trachtenschau folgt dann noch der Auftritt von Überraschungsstar Melissa Naschenweng.

22.13 Uhr: Die modischen Highlights am Bauernbundball

Anlässlich des ersten Bauernbundballs seit zwei Jahren griffen die 16.000 Gäste in der Stadthalle zu ihren schönsten Trachten. Zwischen traditionellen Ausseerdirndln und Lipizzanerheimatdirndln von Trachten Pachatz, bestickt mit den berühmten weißen Pferden, mischten sich auch zahlreiche moderne Interpretationen des österreichischen Brauchtums. Kleider mit floralen Mustern, verspielten Stickereien und Spitze konnten in der Menge ebenso erspäht werden wie immer beliebter werdende Kilts. Die Gäste setzten für ihre Ballgarderobe vielfach auf hochwertige Ausstatter wie Hiebaum, Rettl, Seidl und Mothwurf. Im selbst gemachten Dirndl kam Ballgast Sabine Eder, es ist ihr „Corona-Baby“ wie sie sagt. „Jetzt kann ich es endlich ausführen, ich habe es damals während dem Lockdown selbst gemacht und mich dafür von Lena Hoscheks Bänderrock inspirieren lassen“, erzählt sie.

22 Uhr: Zünftige Mega-Party in Tracht - noch mehr Fotos

21.40 Uhr: Der Auftritt der Draufgänger in Fotos

Die steirische Band Die Draufgänger ist ein Garant für Bombenstimmung. Deshalb legten sie beim 72. Steirischen Bauernbundball auch gleich zwei Auftritte hin. Ingesamt finden die Gäste auf sieben Bühnen 28 Interpretinnen und Interpreten - alles verteilt auf die Stadthalle, die Halle A sowie das Obergeschoß der Halle A.

21.30 Uhr: Melissa Naschenweng ist schon da

Lange war sie als Überraschungsact ein großes Geheimnis, doch seit heute früh ist es bekannt: Der Kärntner Schlager-Shootingstar Melissa Naschenweng wird um 23.30 Uhr die Hauptbühne entern. Für sie war die Nacht übrigens kurz, war sie doch gestern erst beim Wiener Opernball. Schon zwei Stunden vor dem Auftritt feierte Naschenweng - in pinken Overknees - am Bauernbundball mit. Und posierte für Fotos.

Melissa Naschenweng und die Schücherleitn Musi © Jürgen Fuchs

21.20 Uhr: Neue Fotos der Gäste

21 Uhr: Auf und bei den Bühnen geht's bereits rund

Auf der Hauptbühne spielt SMASH, auf der Gala-Bühne über der Halle A Die Südsteirer, auf der LAHÜ-Murelli-Bühne (Halle A OG) The Young Austria Band, auf der Apfel-Bühne (Halle A, EG) Die Draufgänger, und in der Antenne-heart Club-Disco legt DJ Deckard auf, bei der Radio Flamingo Cocktailbar DJ Peter Wurzinger.

20.45 Uhr: Wir sind live auf TikTok

20.30 Uhr: Die Promis am Bauernbundball - Fotoserie

Christopher Drexler (ÖVP) war das erste Mal als Landeshauptmann am Bauernbundball, das Tanzparkett mied er aber. "Ich fürchte heute wird nicht getanzt", meinte seine Frau Iris etwas enttäuscht schon zu Beginn der Ballnacht. Drexler wolle zuerst einen Auffrischungskurs in Sachen Tanz machen, sagte er zur APA.

Der ehemalige Präsident des SK Sturm, Hannes Kartnig, seines Zeichens bald Dancing Star, wollte das Tanzbein ebenfalls nicht schwingen. Seine Gattin sei nicht mit am Ball und daher verzichte er darauf. "Ich werde mich aber trotzdem amüsieren", zeigte er sich zuversichtlich. "Da sind immer liebe Leute und es ist immer lustig."

Zünftig gefeiert haben auch Georg Strasser, Präsident des Österreichischen Bauernbundes, Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig, Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Titschenbacher mit Gattin Ulrike und Vize Maria Pein in Begleitung mit Michael Lembäcker. Unter den Gästen waren unter anderen Militärkommandant Heinz Zöllner mit Gattin Iris, Neos-Klubobmann Niko Swatek, Ex-ÖFB-Torwart Otto Konrad, VP-Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl mit Gatte Marco Miedl, ebenso wie Sturm-Präsident Christian Jauk, das Unternehmer-Trio Rudi, Hans und Jürgen Roth, Grawe-Vorstand Klaus Scheitegel mit Ehefrau Ines, Grawe-Ehrenpräsident Franz Harnoncourt-Unverzagt, Miss Austria Linda Lawal oder Starfriseur Dieter Ferschinger.

20.15 Uhr: Die offizielle Eröffnung

Offiziell eröffnet wird der Ball mit einem Auftanz der Landwirtschaftlichen Fachschulen mit Willi Gabalier und dem Einmarsch der Ehrengäste.

Die Marktmusikkapelle Gnas ist bereit - sie spielen um 20 Uhr den „47er Regimentsmarsch und die Landjugend Südoststeiermark eröffnet in der Halle A - mit Polo einstudiert von Eichler und ihrer Tochter - zeitgleich gibt es eine zweite Polonaise der Landwirtschaftlichen Schulen (Willi Gabalier).

Einmarsch der Ehrengäste © Fuchs

Marktmusikkapelle Gnas © KS

19.45 Uhr: Die Fotos vom Kleine-Zeitung-Empfang

Bevor vis-a-vis die Tanzböden gestürmt wurden, lud die Kleine Zeitung im 14. Stock des Styria Media Centers zum Empfang. Die Fotos der Ehrengäste!

19.30 Uhr: Auf Social Media live mit dabei!

19.25 Uhr: "Steiler Bock" und "Scharfe Gams"

Beim Bauernbundball dreht sich (fast) alles ums Flirten, nicht von ungefähr castet auch "Bauer sucht Frau" neue Kandidatinnen und Kandidaten am Ball. Passend dazu gibt es auch diese beiden Dosendrinks mit dem Namen "Steiler Bock" und "Scharfe Gams" heuer erstmals am Ball. Prost – und gutes Gelingen!

"Steiler Bock" und "Scharfe Gams" © KS



19.15 Uhr: Gaudi am Kleine-Zeitung-Stand!

Im Foyer am Stand der Kleinen Zeitung haben Lea, Nicki und Nina eine Gaudi vorbereitet – hier kann man sein Glück beim Nageln versuchen oder beim Zielschießen auf ein Geweih. Und Lebkuchenherzen gibt's freilich auch – sowie auch die Kleine Zeitung vom Samstag, ganz druckfrisch noch heute nach Mitternacht!

Lea, Nicki und Nina am Stand der Kleinen Zeitung © KS

18.50 Uhr: VIP-Empfang im Obergeschoß

Zahlreiche Ehrengäste und VIPs lassen sich Jahr für Jahr den Ball nicht entgehen. Bevor die Ehrengäste um 20 Uhr in die Stadthalle einziehen, gibt es einen Empfang im Obergeschoß. Unter den ersten Gästen hier: Miss Austria 2021/22, die Oberösterreicherin Linda Lawal, mit dem Grazer Starfrisör Dieter Ferschinger, Neo-Dancing-Star und Sturm-Präsidentenlegende Hannes Kartnig sowie Willi und Christiana Gabalier, die den Auftanz mit den landwirtschaftlichen Fachschulen einstudiert haben.

Miss Austria 2021/22, Linda Lawal, und Starfrisör Dieter Ferschinger © DB

Willi und Christiana Gabalier mit Dancing-Star Hannes Kartnig © DB

18.35 Uhr: Musik, die ganze Nacht!

Die Gruppe Lipizzanerheimat Klang freut sich schon aufs Aufspielen, sie wurden vor zwei Wochen von Tonner persönlich beim Bezirksbauernball spontan engagiert. Zu hören sind sie im Foyer von 18.30 bis 22 Uhr.

Lipizzanerheimat Klang © KS

18.30 Uhr: Es ist so weit – die Tore sind offen

Die 16.000 erwarteten Gäste kommen freilich nicht alle auf einmal. Vor 18.30 Uhr haben nur wenige Menschen gewartet, der Einlass verläuft ruhig – schließlich ist so eine Ballnacht ziemlich lang. Frühestens um 8 Uhr morgens werden die Tore der Stadthalle wieder geschlossen.

© KS

Der Ball ist übrigens seit mehr als einer Woche ausverkauft. So sehen die heiß begehrten Tickets aus:

18.15 Uhr: Noch ist das Foyer leer

So wird es hier nicht mehr lange aussehen: das Foyer der Stadthalle, eine Viertelstunde vor dem Einlass. Die 72. Ausgabe des Bauernbundballs bringt übrigens etwas Neues mit sich: die "Balzarena". Der rund 500 Quadratmeter große Bereich wurde von der steirischen Landesjägerschaft den Waidmännern und Waidfrauen gewidmet und lockte mit Wildbret, Stofftier-Schießstand und Fotobox. Rund 24.600 Jägerinnen und Jäger zählt die Grüne Mark derzeit.

© DB

18.10 Uhr: Das Kleine-Zeitung-Team ist bereit!

Unser Team ist bereit! Marie-Theres Jud, Anna-Maria Aichholzer, Daniela Brešćaković, Katrin Schwarz und Simone Rendl mit dem Fuchs im Korb, Fotograf Jürgen Fuchs © NM

18 Uhr: Die Kleine Zeitung lädt zum Empfang

Noch vor dem Einlass sind die ersten Balltiger vis-à-vis geladen: Geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft und mehr stimmen sich bei einem exklusiven Empfang der Kleinen Zeitung im Skyroom des Styria Media Centers auf den Ballabend ein.

17.25 Uhr: Einfach gigantisch - der Ball in Zahlen

Insgesamt standen an die 500 Kilogramm Lamm- und Kitzfleisch, 1.000 Liter Schaf- und Ziegenmilchprodukte, 4.000 Hendl, eine Tonne Schweinefleisch, 4,5 Tonnen Getreide, 1.600 Kilo Erdäpfel, 3.000 Paar Frankfurter, 500 Kilo Kürbiskerne, eine Tonne Rindfleisch, 4.000 Teller Vogerlsalat, 6.000 steirische Äpfel, 8.000 Flaschen Wein, 20.000 Liter Bier und 8.000 Liter Mineralwasser bereit. Das Ballareal umfasst etwa 40.000 Quadratmeter Fläche mit rund 3.000 Blumen und Dekorpflanzen. 75.000 Gläser und 20.000 Teller wurden gebraucht. Die Licht- und Tontechnik wurde mit sieben Sattelschleppern angeliefert - darunter 2.500 Scheinwerfer und 70 Kilometer Kabel.

17 Uhr: Die allerletzten Vorbereitungen laufen

Ein Arbeitsmarathon geht für das Team hinter dem Bauernbundball rund um Veranstalter Franz Tonner und Organisationschef Raffael Fux ins Finale. Der Umbau dauerte insgesamt acht Tage. 300 Nadelbäume stehen bereit, 60 Bars mussten befüllt werden, genauso wie 20 Hütten, die in der ganzen Stadthalle verteilt aufgestellt wurden. Was den Aufbau betrifft, lief es heuer etwas anders als in den Jahren davor. "Im Erdgeschoss, rund um die Apfel-Bühne, haben wir 500 Quadratmeter völlig umgebaut, dort kommt die neue Balzarena hin", erklärt Raffael Fux. Für den Eventmanager ist es der 20. Bauernbundball, den er organisatorisch begleitet.

15 Uhr: Die Umfrage – "Waren Sie schon einmal am Bauernbundball?"

