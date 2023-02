19.30 Uhr: Auf Social Media live mit dabei!

Auf unseren Social-Media-Kanälen berichten wir übrigens live vom Ball - geplant sind mehrere Einstiege via Instagram und TikTok, am besten gleich abonnieren!

19.25 Uhr: "Steiler Bock" und "Scharfe Gams"

Beim Bauernbundball dreht sich (fast) alles ums Flirten, nicht von ungefähr castet auch "Bauer sucht Frau" neue Kandidatinnen und Kandidaten am Ball. Passend dazu gibt es auch diese beiden Dosen-Drinks mit dem Namen "Steiler Bock" und "Scharfe Gams" heuer erstmals am Ball. Prost - und gutes Gelingen!

19.15 Uhr: Gaudi am Kleine-Zeitung-Stand!

Im Foyer am Stand der Kleinen Zeitung haben Lea, Nicki und Nina eine Gaudi vorbereitet - hier kann man sein Glück beim Nageln versuchen - oder beim Zielschießen auf ein Geweih. Und Lebkuchenherzen gibt's freilich auch - sowie auch die Kleine Zeitung vom Samstag, ganz druckfrisch noch heute nach Mitternacht!

18.50 Uhr: VIP-Empfang im Obergeschoß

Zahlreiche Ehrengäste und VIPs lassen sich Jahr für Jahr den Ball nicht entgehen. Bevor die Ehrengäste um 20 Uhr in die Stadthalle einziehen, gibt es einen Empfang im Obergeschoß. Unter den ersten Gästen hier: Miss Austria 2021/22, die Oberösterreicherin Linda Lawal, mit dem Grazer Starfrisör Dieter Ferschinger, Neo-Dancing Star und Sturm-Präsidentenlegende Hannes Kartnig sowie Willi und Christiana Gabalier, die den Auftanz mit den landwirtschaftlichen Fachschulen einstudiert haben.

18.35 Uhr: Musik, die ganze Nacht!

Die Gruppe Lippizanerheimatklang freut sich schon aufs Aufspielen, sie wurden vor zwei Wochen von Tonner persönlich beim Bezirksbauernball spontan engagiert. Zu hören sind sie im Foyer von 18.30 bis 22 Uhr.

18.30 Uhr: Es ist soweit - die Tore sind offen

Die 16.000 erwarteten Gäste kommen freilich nicht alle auf einmal. Vor 18.30 Uhr haben nur wenige Menschen gewartet, der Einlass verläuft ruhig - schließlich ist so eine Ballnacht ziemlich lang. Frühestens um 8 Uhr morgens werden die Tore der Stadthalle wieder geschlossen.

Der Ball ist übrigens seit mehr als einer Woche ausverkauft. So sehen die heiß begehrten Tickets aus:

18.15 Uhr: Noch ist das Foyer leer

So wird es hier nicht mehr lange aussehen: Das Foyer der Stadthalle, eine Viertelstunde vor dem Einlass.

18.10 Uhr: Das Kleine-Zeitung-Team ist bereit!

Unser Team ist bereit! Marie-Theres Jud, Anna-Maria Aichholzer, Daniela Brescakovic, Katrin Schwarz und Simone Rendl mit dem Fuchs im Korb, Fotograf Jürgen Fuchs © NM

18 Uhr: Die Kleine Zeitung lädt zum Empfang

Noch vor dem Einlass sind die ersten Balltiger vis-a-vis geladen: Geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft und mehr stimmen sich bei einem exklusiven Empfang der Kleinen Zeitung im Skyroom des Styria Media Centers auf den Ballabend ein.

17 Uhr: Die allerletzten Vorbereitungen laufen

Ein Arbeitsmarathon geht für das Team hinter dem Bauernbundball rund um Veranstalter Franz Tonner und Organisations-Chef Raffael Fux ins Finale. Der Umbau dauerte insgesamt acht Tage. 300 Nadelbäume stehen bereit, 60 Bars mussten befüllt werden, genauso wie 20 Hütten, die in der ganzen Stadthalle verteilt aufgestellt wurden. Was den Aufbau betrifft, lief es heuer etwas anders als in den Jahren davor. "Im Erdgeschoss, rund um die Apfel-Bühne, haben wir 500 Quadratmeter völlig umgebaut, dort kommt die neue Balzarena hin", erklärt Raffael Fux. Für den Eventmanager ist es der 20. Bauernbundball, den er organisatorisch begleitet.

15 Uhr: Die Umfrage - Waren Sie schon einmal am Bauernbundball?

Wir haben uns in der Stadt umgehört, wer schon einmal den größten Ball Europas besucht hat - und wer es niemals im Leben tun würde: