Für Faschingskrapfen und Osterpinzen geht es sich nicht mehr aus – aber Eiskaffee und Polsterzipf können schon in den neuen Räumen gekostet werden: Denn wie man seitens der Traditionsbäckerei Sorger der Kleinen Zeitung verrät, wird man am Eisernen Tor in Graz eine neue Filiale eröffnen – und zwar in jener Eckfläche neben dem Brunnen am Eisernen Tor, in der zuletzt eine Bank untergebracht war. In diesen Räumen unweit des Operncafés will man im Sommer starten.