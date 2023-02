Die Tat dürfte sich am Donnerstagabend zwischen 18 und 22 Uhr ereignet haben. Unbekannte Täter verschafften sich durch die Tür Zutritt in eine Firmenhalle in der Grazer Alten Poststraße. Mithilfe eines Gabelstaplers rissen sie dort einen Tresor aus seiner Verankerung und nahmen ihn mit. Im Inneren des Safes hatte sich Bargeld befunden. Die Polizei beziffert den angerichteten Schaden auf mehrere Tausend Euro.