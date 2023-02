Keine geringeren als Karl Lagerfeld und Marilyn Monroe hatten am Beginn seiner künstlerischen Laufbahn die Finger im Spiel. „Ich war damals auf Urlaub in den USA und habe Bilder von ihnen gesehen. Ich wollte sie unbedingt haben, konnte sie mir aber leider nicht leisten“, erklärt Thomas Wenzl im lichtdurchfluteten Esszimmer unter den Augen eben genannter Filmdiva. Deswegen ging er selbst ans Werk, lernte die verschiedenen Techniken und konnte sich nach kurzer Zeit schon eine Dauerausstellung in einem der Gastro-Geheimtipps in Monaco sichern. „Von da an ging es bergauf.“ Seit Beginn sein liebstes Motiv: Prominente wie David Alaba, Dominic Thiem oder Arnold Schwarzenegger.