Dokumente gefälscht: Zwei Schlepper in Graz vor Gericht

In Graz standen am Mittwoch zwei mutmaßliche Schlepper vor Gericht. Sie werden beschuldigt, 20 Personen geholfen haben, mittels gefälschter Dokumente wie Pässe, Visa, Impf- und Sprachzertifikate in EU-Länder zu kommen.