Warmer Geldregen für die Stadt Graz: Im Frühjahr 2002, mitten in der Corona-Pandemie, beschloss die Bundesregierung, die Impfkampagnen in Städten und Gemeinden zu unterstützen. Die Stadt Graz erhielt in Summe über vier Millionen Euro. Die dreimonatige Kampagne kostete letztlich 1,322 Millionen Euro, die restlichen 2,7 Millionen Euro flossen in das städtische Budget.