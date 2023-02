Zu 15 Jahren und neun Monaten Haft wegen versuchten Mordes an seiner Ehefrau wurde im Vorjahr ein gebürtiger Armenier in Graz verurteilt (rechtskräftig). Der 45-Jährige hatte in Anwesenheit seiner Tochter dreimal auf seine Frau gefeuert – wegen seines psychischen Zustands wurde er in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Eine Tötungsabsicht hat der Mann stets bestritten.