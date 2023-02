Sofern es einen nicht selbst wieder ins Bett schmeißt, wird derzeit dieses Virus vornehmlich im Rückspiegel betrachtet – mit all seinen (gesellschaftlichen) Folgen. Doch über die Annahme, die Pandemie sei vorbei, können viele Berufsgruppen nur erschöpft lachen. Die einen blicken bis heute über den verschwitzten Maskenrand hinweg auf Corona, die anderen gehen in der Bearbeitung von dazugehörigen Anträgen fast unter: Dass man sowohl beim Land als auch in Graz gerade Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sucht, liegt vor allem an der möglichen "Vergütung nach Verdienstentgang".