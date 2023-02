Der Leiterplattenhersteller AT&S investiert in Leoben rund 500 Millionen Euro in den Aufbau einer neuen Fertigung für sogenannte IC-Substrate. Bis 2025 soll das neue Werk fertig sein. Rund 700 neue Jobs werden geschaffen, sowohl im Bereich Forschung als auch in der Produktion. Eine große Herausforderung in Zeiten von Arbeitskräftemangel.

Deshalb arbeitet AT&S eng mit dem AMS Steiermark zusammen. Am Montag, 20. Februar, wird daher eine große Jobbörse im AMS Graz West und Umgebung abgehalten. Mehr als 200 Arbeitssuchende werden in drei Info-Durchgängen ausführlich über die offenen Stellen informiert. "Um den langfristigen Mitarbeiterbedarf für unser neues Werk sicherzustellen, freuen wir uns über die Unterstützung durch das AMS", sagt Eduard Lackner, Senior Manager Human Resources bei AT&S. Interessierte Personen können sich jederzeit beim AMS anmelden.

AMS-Landesgeschäftsführer Karl-Heinz Snobe sieht diese Jobbörse als Auftakt für weitere gemeinsame Aktivitäten. "Damit setzen wir zudem wichtige Impulse zur positiven Weiterentwicklung des regionalen Arbeitsmarktes." Deshalb wird es auch in Wien eine Jobbörse für AT&S geben.