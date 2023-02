Damals in der Steiermark

Warum die Steirer vor 110 Jahren ein alkoholfreies Gasthaus stürmten

Vor genau 110 Jahren schuf Johannes Ude in Graz ein gastronomisches Novum. Das alkoholfreie Speisehaus am Bischofplatz 1 wurde zum Erfolg und war wohl das erste seine Art in ganz Österreich.