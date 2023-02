Es gab Zeiten, da war der Bauernbundball in der Grazer Stadthalle schon an jenem Tag ausverkauft, als die Karten aufgelegt wurden. Ganz so schnell ging es heuer nicht, aber dennoch: Nach der zweijährigen Coronapause grassiert das Ballfieber wieder. Bauernbunddirektor und Ball-Mastermind Franz Tonner meldete am Freitag: "Der 72. Steirische Bauernbundball ist ausverkauft." Alle 16.000 Karten (zu je 39 Euro) sind exakt eine Woche vor dem großen Fest am 17. Februar weg.

"Seither läutet das Telefon durchgehend", erzählt Tonner, "wie jedes Jahr kommen halt viele erst drauf, wenn es zu spät ist." Augenzwinkernder Nachsatz: "Ich fühle mit allen, die keine Karte mehr ergattern konnten." Ausnahmen könne es aber keine geben, da auch nicht mehr als die 16.000 Menschen in den Hallen des Grazer Messegeländes Platz haben. "Daher nächstes Jahr bitte unbedingt rechtzeitig reservieren."

Weniger Busse, mehr individuelle Anreise

Tonner beobachtet überdies eine Änderung bei den Ballbesuchern. "Früher kamen bis zu 150 Busse, das ist jetzt nicht mehr so." Hauptgrund: In der Hitze des Ballgeschehens war es nicht immer so einfach, dass 50 Busgäste zur vereinbarten Heimfahrtszeit wieder im Bus saßen. "Die Anreise erfolgt wieder individueller, aber sehr viele Gäste haben Freunde oder Familienmitglieder in Graz, wo sie dann übernachten. Und der Rest ist ein gutes Geschäft für die Grazer Hotellerie."

Andreas Gabalier 2019 am Ball – zehn Jahre nach seinem ersten großen Bühnenauftritt © Juergen Fuchs

Gabaliers erste große Bühne

Sorgten früher die Auftritte von Andreas Gabalier für Begeisterungsstürme, so unterhalten in diesem Jahr die "Nockis" aus Kärnten und die "Draufgänger" aus der Südoststeiermark das Publikum.

Ab dem Wochenende wird aufgebaut

In den ersten Hallen beginnen schon dieses Wochenende die Aufbauarbeiten, so richtig losgeht es laut Tonner aber ab Montag. "Da werden inklusive Technik dann einige Hundert Menschen mit den Aufbauarbeiten beschäftigt sein."