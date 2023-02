Still und heimlich, unter der Oberlippe versteckt, findet heutzutage der Nikotinkonsum im Klassenzimmer statt. Seit rund fünf Jahren sind winzige Nikotinbeutel, die man sich zwischen Zahnfleisch und Lippe steckt, on vogue - ein süchtig machendes Trendprodukt, das sich am Jugendschutz vorbei schummelt. Jetzt schlägt erstmals eine Grazer Schule Alarm.