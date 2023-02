Seit Sommer 2021 wird intensiv am "Masterplan Grazer Burg" gearbeitet. Seit Jahren liegt das Projekt in diversen Schubladen, der Wunsch, die Erinnerung an Graz als Residenzstadt wieder aufleben lassen, wurde immer wieder von verschiedenen Seiten geäußert. Nun liegen die Ergebnisse des EU-weit offenen Architekturwettbewerbs vor. Im kommenden Jahr ist Baubeginn – 2028 ist die Eröffnung geplant.