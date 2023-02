Das schöne Sonntagswetter nutzen viele heute für einen Ausflug auf den liebsten Ausflugsberg der Grazer, den Schöckl. Bereits vor Mittag waren alle Parkplätze bei der Talstation und beim Schöcklkreuz besetzt.

Auf den Gipfel kam man am Vormittag allerdings nur zu Fuß. In der Früh stand die Seilbahn, die gestern wegen starker Sturmböen nicht in Betrieb ging, nach wie vor still. "Wir hatten am Samstag nicht nur einen starken Sturm, sondern auch noch einen Stromausfall. Bei der Bergstation ist bereits alles durchgecheckt, wir untersuchen gerade, wo auf der Strecke das technische Problem liegen könnte", erklärte man vor Ort.

Schaden bei Stütze acht

Etwas später wurde klar: Weder die Sturmböen, noch der Stromausfall sind dafür verantwortlich, dass die Bahn nicht in Betrieb genommen werden konnte. "Der Schaden konnte bei Stütze acht lokalisiert werden. Das Tragekabel ist intakt, aber ein kleineres Kabel dürfte dort von einem Marder durchgebissen worden sein", erklärte Holding-Graz-Sprecher Gerald Zaczek-Pichler am Sonntagvormittag. Wie es aussieht, schätzen die Tierchen zum Leidwesen von Autofahrern nicht nur Kabel in parkenden Fahrzeugen und sind - zumindest im aktuellen Fall - äußerst kletterfreudig. "Ja, es ist nicht das erste Mal, dass das vorkommt", ergänzt Zaczek-Pichler.

Der Defekt wurde behoben

Schöcklbesucher, die nicht so sportlich unterwegs sind, können aufatmen: Der Schaden wurde nicht nur lokalisiert, sonder mittlerweile auch behoben. Zwischen 12.30 und 13 Uhr nimmt die Bahn ihren Betrieb wieder auf.