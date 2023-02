Er fühlt sich wie ein Rennfahrer. Seit zwei Jahren steht Marc Pircher, Stargast am diesjährigen Oberlandler Ball in den Startlöchern und kann seinen Auftritt kaum erwarten. Am Samstag war es dann endlich so weit. Für die Mitternachtseinlage durfte der Musiker, der mit Tochter Anna extra aus der Schweiz angereist war, sein langersehntes Konzert geben und so den „Spirit“ der Oberlandler wieder zurück in die Festsäle des Grazer Congress holen. Die Freude war groß, trotz Wiedersehen mit Dancing Stars-Rivalen Dorian Steidl.