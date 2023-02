Dringendste Frage an die neue Chefin: Was muss sich im Graz Museum am schnellsten ändern?

SIBYLLE DIENESCH: Wir sind seit Jänner in einem intensiven Visions- und Strategieprozess als „Museum und Archiv für Menschen“. Ausgangspunkt ist es, in Graz Museum und Stadtarchiv im Dienste und zum Wohle der Gesellschaft zu arbeiten. Wir wollen ein Ort für demokratische Prozesse sein. Zu den Kernaufgaben Sammeln, Bewahren und Vermitteln nehmen wir die Idee der Agora auf und wollen das Museum zum Bildungs- und Versammlungsort machen.