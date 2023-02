Während die Wetterlage in der Obersteiermark die Einsatzkräfte auch am Samstag forderte, blieb die Lage am Samstag im Raum Graz vergleichsweise ruhig. Windspitzen von bis zu 130 km/h wie am Dachstein wurden auf den Bergen rund um Graz nicht gemessen. 70 km/h starke Böen machten allerdings auch am Schöckl die Inbetriebnahme der Gondel unmöglich.