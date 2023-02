Es war ein aufsehenerregender Fall. Wie berichtet, hat ja ein Grazer wegen seiner Radarstrafe in der St. Peter Hauptstraße erfolgreich gegen den dort verordneten 30er vor der Waldorfschule gekämpft. Der Verfassungsgerichtshof hat das Tempolimit als gesetzeswidrig aufgehoben, weil dieses aus Sicht des Expertengremiums "Verkehrssicherheit" eben sicherheitstechnisch als nicht mehr notwendig erachtet worden ist. Der 30er war also auf Basis der Straßenverkehrsordnung nicht mehr zu verhängen und war nur noch aktiv, weil ihn die damalige Verkehrsstadträtin Elke Kahr (KPÖ) 2019 per politischer Weisung prolongiert hatte.