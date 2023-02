Es ist gut möglich, dass schon bald im (Online-)Lexikon neben dem Begriff „Durchsetzungsvermögen“ das Foto von Johannes Suppan auftaucht. In der strahlenden Version, so wie am Mittwoch, den 1. Februar: Da eröffnete Suppan gemeinsam mit Beate Hintz und Andreas Zand an der Ecke Dietrichsteinplatz/Reitschulgasse das Geschäft Jobea. Das Besondere daran: An diesem Standort hat das Trio schon zuvor gearbeitet – allerdings für den Diskonter Sewa.