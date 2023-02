Falsche Polizisten sind derzeit wieder aktiv. Vor allem seit Dienstag häufen sich Betrugsanzeigen im Ballungsraum Graz und Graz-Umgebung. Die gute Nachricht: Es blieb vorerst bei Versuchen. Trotzdem warnt die Polizei vor der Masche und möchte die Bevölkerung wieder sensibilisieren.

Kontaktiert werden aktuell vorwiegend Frauen mit dem Vornamen Maria. Die Täter haben ältere Opfer im Visier und wählen deswegen "alt" klingende Vornamen, bestätigt Polizeisprecher Heimo Kohlbacher. Offenbar suchen die Täter in Online-Telefonbüchern nach einem bestimmten Ort – wie Graz – und wählen zusätzlich den Namen Maria, so Kohlbacher. Alle Treffer werden in der Hoffnung nach Opfern von Callcentern aus durchtelefoniert. Manchmal leider mit Treffern.

Die aktuelle Masche? "In Ihrer näheren Umgebung wurde eingebrochen. Haben Sie Wertgegenstände zu Hause?" – Achtung, das ist ein Trick. Die falschen Polizisten wollen an Ihr Geld und an Ihren Schmuck.

Auf die aktuelle Betrugswelle dürfte bisher niemand hereingefallen sein.