Ganz schön geschäftig geht es derzeit in der Grazer Innenstadt zu: An vielen Standorten werden nagelneue Shops und auch Imbiss-Stände eröffnet. So geht am heutigen Mittwoch an der Ecke Dietrichsteinplatz/Reitschulgasse der Nachfolger von Sewa an den Start: Jobea eröffnet am 1. Februar eine Filiale - und ein erster Blick auf das Sortiment samt Preisen erinnert stark an den Vorgänger. Von Kunstblumen über Schirme bis zu Duftlampen finden Kundinnen und Kunden ein breites Angebot zu niedrigen Preisen.