Gegen 17.10 Uhr am Donnerstag beobachtete eine Angestellte eines Drogeriemarktes in Graz-Mariatrost, wie ein unbekannter Mann mehrere Kosmetikartikel im Wert von über eintausend Euro stehlen wollte. Er packte sie in eine Tasche. Die Verkäuferin nahm dem Mann beim Verlassen der Filiale die Tasche mit den gestohlenen Gegenständen aus der Hand, doch der Unbekannte entriss ihr die Tasche wieder mit Gewalt.

Der Mann konnte samt Beute flüchten.

Die Verkäuferin wurde nicht verletzt und erstattete Anzeige. Eine sofort eingeläutete Fahndung verlief jedoch negativ.

Die Polizei bittet nun um Hilfe: Der unbekannte männliche Täter trug gestern eine blaue Wollhaube und war mit einem hellen Sweater sowie einem ärmellosen, schwarzen Anorak unterwegs.

Zweckdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Graz-Riesplatz unter der Nummer 059 133-6592 erbeten.