Per Aussendung hat das Büro von Finanz- und Personalstadtrat Manfred Eber (KPÖ) heute Maßnahmen bekannt gegeben, mit denen die Rathauskoalition aus KPÖ, Grünen und SPÖ die angespannten Arbeits- und Rahmenbedingungen in den Kinderbetreuungseinrichtungen verbessern will.