"Wir verkaufen kein Produkt, wir sind in einer Notlage durch die Klimakrise und darauf wollen wir aufmerksam machen." So verteidigt Petra Lex ihr Vorgehen im Rahmen einer Aktion der Klimaaktivisten von "Extinction Rebellion". Sie hatten im Mai 2021 für zwei Minuten den Zebrastreifen am Kaiser-Franz-Josef-Kai auf Höhe Edegger-Steg blockiert und die wartenden Autofahrer sowie Passanten mit Spruchbändern und Flugzettel auf die Klimakrise hingewiesen.