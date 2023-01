Gleich zwei Raubüberfälle auf Fastfood-Lokale in einer Nacht in Graz

In zwei Fastfood-Lokalen in Gries und Seiersberg kam es in der Nacht auf Donnerstag zu Überfällen: Einmal erbeutete ein Paar Bargeld, einmal blieb es beim Versuch eines Einzeltäters. Ob es einen Zusammenhang gibt, ist noch unklar.