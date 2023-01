Ob es einen Zusammenhang zwischen beiden Vorfällen gibt, kann die Polizei zurzeit nicht sagen – fest steht aber, dass gleich zwei Fastfood-Lokale in Graz überfallen wurden. Einmal kam es zu einem schweren Raub, einmal blieb es beim Versuch, einmal war es ein Paar, einmal ein einzelner Mann – laut Personenbeschreibung könnte es sich dabei um denselben Mann handeln, Näheres muss aber erst ermittelt werden.

Schwerer Raub in Graz-Gries: Angestellte mit Messer überfallen

Der erste Vorfall passierte Mittwochnacht gegen 21.30 Uhr in einem Fastfood-Restaurant in Gries: Eine unbekannte Frau und ein unbekannter Mann betraten, jeweils mit einer Kapuze über den Kopf gezogen und mit einem Tuch vor dem Mund bzw. Nase maskiert, das Lokal. Die Frau forderte die 43-jährige Angestellte auf, den Safe bzw. die Kassenlade zu öffnen – und bedrohte sie zur Untermauerung der Forderung durchgehend mit einem Messer, dessen Klinge sie direkt auf sie richtete. Das unbekannte Paar erbeutete Bargeld aus dem Safe sowie aus der Kassenlade. Danach flüchteten die beiden.

Die Angestellte wurde nicht verletzt, erlitt aber einen Schock.

Raubversuch in Graz-Straßgang: Reinigungskräfte mit Pistole bedroht

In der Nacht auf Donnerstag kam es gegen 2.05 Uhr dann zu einem weiteren Vorfall: In Straßgang versuchte, ebenfalls in einem Fast-Food-Lokal, ein unbekannter Täter einen Raubüberfall. Hier blieb es allerdings beim Versuch – der Mann, der mit einem grünen Kapuzensweater und einer blauen Jacke bekleidet war und einen vermutlich schwarzen Mund-Nasenschutz trug, hatte eine Pistole samt Schalldämpfer dabei.

Er traf vor dem Restaurant auf zwei Reinigungskräfte, die er bedrohte und in das Gebäude drängte. Er forderte die beiden Opfer (32 und 34 Jahre alt) auf, das Büro und den Safe zu öffnen. Die beiden Männer hatten allerdings weder einen Schlüssel für das Büro, noch wussten sie den Code für den Safe. So flüchtete der unbekannte Täter ohne Beute in unbekannte Richtung.

Die beiden Männer blieben unverletzt, erlitten aber einen Schock.