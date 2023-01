Faschingsumzug in Dobl-Zwaring diesmal ohne große Wägen

Am 19. Februar geht es beim 30. Faschingsumzug in Dobl-Zwaring wieder hoch her. Da hohe Behördenauflagen die Teilnahme großer Wägen unmöglich machen, soll es diesmal eine Riesengaude zu Fuß geben.