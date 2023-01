Nach Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft flog im November eine Nacktfoto-Affäre an einer Grazer Schule auf. Ein Lehrer, der an einem Grazer Gymnasium unterrichtete, soll von minderjährigen Burschen Nacktfotos via Snapchat gefordert haben – und dafür auch Geld bezahlt haben. Das Dienstverhältnis mit dem Lehrer wurde daraufhin beendet.