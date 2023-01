Menschen, die mit großem Einsatz und tollen Leistungen die Region und Gesellschaft geprägt haben, hat die Kleine Zeitung auch 2022 wieder gesucht und ins Lampenricht gerückt. 35 "Köpfe des Jahres" wurden mit Beteiligung unserer Leser und Leserinnen nominiert. Es folgten spannende Wochen, per Onlinevoting und per Brief stimmten Grazer und Grazerinnen für ihre Favoriten. Mittwochabend dann der große Moment: Im Rahmen einer festlichen Gala wurden die Sieger in sieben Kategorien präsentiert. Zahlreiche Gäste fanden sich im Skyroom des Styria Media Center ein, um den Gewinnern und Gewinnerinnen zu applaudieren. Stefanie Werger und Gert Steinbäcker wurden von der Redaktion der Kleinen Zeitung mit Ehrenpreisen ausgezeichnet.