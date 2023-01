"Wer hier schon alles gespielt hat – das ist enorm“, sagt Dietmar Tschmelak. Zum 20. Geburtstag des Grazer PPC hat er eine Liste von Bands zusammengeschrieben. In zwei Jahrzehnten ist das Haus in der Neubaugasse zu einer fixen Institution in Sachen Livemusik in Österreich geworden. An die 300 Bands und Künstler aus aller Welt stehen pro Jahr hier auf den beiden Bühnen, ein starker Fokus liegt aber auf der Förderung von Newcomern und der lokalen Szene. „Es dürfte nur wenig heimische Acts geben, die nie hier live gespielt haben“, bilanziert der Programmchef von Radio Soundportal, der auch das PPC-Musikprogramm verantwortet.