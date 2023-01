Influenza, RS-Viren, Corona,...: Die außergewöhnlichen Fallzahlen an der LKH-Uniklinik für Kinder- und Jugendheilkunde Graz sind nach dem Jahreswechsel schrittweise gesunken. Ruhe kehrt intern aber nicht ein. "Die Wahrheit ist, wir können nicht mehr!", heißt es in einem (anonymen) Schreiben von Pflegepersonal an die Redaktion.

Demnach mache die Spitalsgesellschaft Kages "mächtig Druck", um die Kinderversorgung "mit allen Mitteln" zu sichern. Personal der Psychiatrie und anderer Intensivstationen würde "freiwillig" einspringen müssen. Doch die Einschulung würde zu kurz sein, was die Kages so nicht stehen lassen will. Die Kleine Zeitung ersuchte die Verantwortlichen des LKH-Uniklinikums um Stellungnahme zu den Kritikpunkten.