Die Betrugsmasche von angeblichen Polizisten ist noch nicht abgeebbt (wir berichteten mehrfach), schon läuft die nächste Betrugswelle in der Steiermark: Diesmal sind es falsche Bankangestellte: "In den vergangenen Tagen haben sich derartige Betrugsfälle gehäuft", erklärt ein Beamter Donnerstag im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. "Der Modus Operandi ist in beiden Fällen gleich. Es wird, egal ob Bank oder Polizei, vorgetäuscht, dass man aus einer seriösen Branche kommt. Damit lassen sich Opfer natürlich leichter täuschen."