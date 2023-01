Der 28-jährige Fahrzeuglenker blieb glücklicherweise unverletzt, doch der Schrecken dürfte ihm noch in den Knochen stecken. Er fuhr gegen 16.30 Uhr mit seinem Auto auf der A2 in Fahrtrichtung Villach, als er plötzlich Rauch bemerkte. Er hielt am Pannenstreifen und öffnete die Motorhaube. Doch da stand der Motorraum schon in Flammen.

Die Freiwilligen Feuerwehren Seiersberg und Unterpremstätten standen mit sechs Fahrzeugen im Löscheinsatz. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt, Ursache dürfte ein technischer Defekt gewesen sein.