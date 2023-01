So manche Grazerin, so manchen Grazer haben diese „Visitkarterln“ an der Seitenscheibe schon in ihrer Ehre gekränkt – frei nach dem Motto: „So eine Rostlaube fahre ich auch wieder nicht, dass ich gleich Adressat für dieses Angebot werde.“ Denn das Offert verspricht zwar einen Deal zum Bestpreis, klingt aber nach Trostpreis: „Wir kaufen Ihr Auto, so wie es ist“ – steht auf den Karterln, die in Massen auf Autos angebracht werden.