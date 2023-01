Am Sonntagvormittag wurde eine Polizistin in Graz-Lend von einem Mann leicht verletzt. Gegen 10 Uhr wurde die Polizei wegen eines Streits zu einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus gerufen. Während der Amtshandlung verhielt sich ein 49-jähriger Zeuge aggressiv, bedrohte die Polizeikräfte und versuchte sie an der Amtshandlung zu hindern.