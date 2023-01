Die Autorin dieser Zeilen ist eine notorische Zuspätkommerin. Nicht an diesem Tag. Brigitte und Hannes können mit chronischer Unpünktlichkeit beide nichts anfangen. Das lässt ihre Sucht nach Perfektionismus nicht zu. Vor dem Treffen klären die beiden daher auch alle wichtigen Details ab. „Wie lange wird das Interview dauern? Mit welchen Fragen dürfen wir rechnen?“ Das Interview verstehen beide als Arbeitsauftrag, also wird viel Energie und Vorbereitung investiert. Noch ein Punkt auf ihrer To-do-Liste, noch eine Gelegenheit sich zu beweisen. An diesem Tag 20 Minuten vorher am vereinbarten Treffpunkt anzukommen, beeindruckt die beiden nicht, sie sind sie längst da. Hannes und Brigitte sind arbeitssüchtig und nehmen regelmäßig am Treffen der AAS, der Anonymen Arbeitssüchtigen, in Graz teil.