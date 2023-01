Gegen 14.07 Uhr brach am Donnerstagnachmittag ein Feuer in einem Wohnhaus im Glaserweg in Graz-Straßgang aus. Als die Grazer Berufsfeuerwehr beim Haus eintraf, schlugen bereits Flammen aus den Fenstern des Erdgeschosses. Vier Personen (74, 46, 26, und 85 Jahre alt) wurden verletzt, eine schwer und drei leicht. Die vier Bewohner konnten sich selbst aus dem Haus retten und mussten umgehend durch die Berufsfeuerwehr betreut werden. Sie wurden von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Zwei Personen wurden ins LKH-West transportiert, zwei Personen wurden ins Uniklinikum gebracht.