Was geschah am 14. Oktober 2022 im Polizei-Stützpunkt Graz-West? Das versuchen Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt seit drei Monaten zu klären. Faktum ist: Der 57-jährige Inspektionskommandant lag tot am Boden in seiner Kanzlei. In der Toilette, im Gang, im Zimmer – überall gab es Blutspuren. Fakt ist auch, dass man ursprünglich von einer natürlichen Todesursache ausging. Im Notarztprotokoll ist Herz-Kreislaufversagen angeführt. Im Bericht der Tatort-Reinigungsfirma ist von einem geplatzten Aneurysma die Rede.