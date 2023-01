Andrang auf die Ambulanz, aufgeregte Eltern, kranke Kinder, erschöpftes Personal. Die Situation der Grazer Kinderklinik sorgt seit dem Herbst für Zündstoff. Nun liefert eine Anfragebeantwortung aus dem Gesundheitsressort an die FPÖ interessante Hintergründe zur Kinder- und Jugendheilkunde (nicht Chirurgie). Demnach mangelt es weniger an Ärzten, sondern an (Diplom)-Pflegepersonal. Es gab auffallend viele Abgänge.