Die Hunde haben nicht das gehalten, was das Online-Inserat versprochen hatte: „Mir wurde ein gesunder Hund versprochen. Er war dann aber monatelang krank, hatte Entzündungen und Durchfall mit einer ganzen Kolonie an Würmern“, schildert ein Kunde am Grazer Straflandesgericht. Ein anderes Opfer bekam in Seiersberg-Pirka einen komplett falschen Hund angedreht: „Ich hab’ von der Verkäuferin per WhatsApp vorher Bilder vom Tier bekommen. Als sie mir dann bei der Übergabe eine komplett andere Rasse geben wollte, habe ich gesagt, dass da was nicht stimmt und ich gleich die Polizei rufe.“