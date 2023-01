Am 6. Jänner erklangen die ersten Töne der Fanfare Jubiloso und eröffneten das Neujahrskonzert des Landesjugendblasorchesters Steiermark im Stefaniensaal. Landesjugendreferent Thomas Brunner, der im Sommer 2022 die Leitung des Projekts von Wolfgang Jud übernommen hatte, feierte sein Debüt. Ihm zur Seite stand mit Andreas Simbeni ein erfahrener Komponist und Dirigent, der den Hauptteil des Konzerts am Dirigentenpult stand und mit An Irish Tale und Sadness auch zwei Kompositionen zum Programm beisteuerte. Auch die Arrangements von Kaiserwalzer und Kopenhagener Eisenbahn-Dampf-Galopp stammten aus seiner Feder.

Im musikalischen Galopp ging es durch unterschiedliche Länder, musikalische Epochen und Stilrichtungen: Von "The Phantom of the Opera", "Traveler", "Puszta" (Sätze 1-3) bis hin zu "October", "Sadness" und "How to Train Your Dragon".