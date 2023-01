Hohe Wellen hat der Vorwurf des parteipolitisch motivierten Postenschachers geschlagen, zu dem es laut eines anonymen „Whistleblowers“ bei der Wahl zum Rektor der Uni Graz gekommen sein soll. Peter Riedler hatte sich ja in der Wahl des Universitätsrats im Juni 2022 gegen zwei weitere Kandidatinnen und Kandidaten durchgesetzt, insgesamt sind sieben Bewerbungen eingegangen. Von den Kandidaten wurde Erfahrung „in wissenschaftlicher Forschung und Lehre und/oder Wissenschaftsmanagement“ gefordert, während hingegen in bisherigen Ausschreibungen Erfahrungen in beiden Bereichen gewünscht waren. Kritiker sahen darin „einen Sittenverfall, der internationalen akademischen Standards widerspricht“.