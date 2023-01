Die Dienste der Grazer Apotheken

(Nachtdienstwechsel um 8 Uhr):

Triester Straße 373 Tel. 29 10 55

Eisteichgasse 31 Tel. 47 24 29

Mariatroster Straße 31 Tel. 32 30 47

Hauptplatz 15 Tel. 83 05 66

Wiener Straße 19 Tel. 71 46 91

Hitzendorf 280 Tel. 03137/43 043

Hausmannstätten, St.-Peter-Str. 6, Tel. 03135/47 511

Wichtige Notruf-Nummern:

Feuerwehr Tel. 122 l Polizei 133 l Rettung 144 l Euro-Notruf 112 l Ärztenotdienst 1450 l Bergrettung 140

Tierrettung 72 58 88 bzw. 0676-8424 17413 l Telefonseelsorge 142 l Festnahme-Notruf 0800-37 63 86

Selbsthilfegruppen und mehr:

Anonyme Alkoholiker täglich 9–19 Uhr Tel. 0650/75 12 153

täglich 9–19 Uhr Tel. 0650/75 12 153 Hilfe bei Lebenskrisen www.hilfe-in-der-krise.at

www.hilfe-in-der-krise.at Kriseninterventionsteam-Hotline 14 bis 22 Uhr Tel. 0800/50 01 54

14 bis 22 Uhr Tel. 0800/50 01 54 Amsel-Hotline für Arbeitslose Tel. 0681/10 27 03 42

Tel. 0681/10 27 03 42 Beratungsstelle für Opfer von Gewalt und Mobbing Tel. 77 41 99

Tel. 77 41 99 Anonyme Geburt und Babyklappe Tel. 0800/83 83 83

Tel. 0800/83 83 83 Männernotruf Tel. 0800/24 62 47

Tel. 0800/24 62 47 Frauenhaus Tel. 42 99 00

Tel. 42 99 00 Mietervereinigung Tel. 05/01 95 43 00

Tel. 05/01 95 43 00 Klinisch-Forensische Untersuchungsstelle – Untersuchung nach Gewalt und Missbrauch Tel. 0664/84 38 241

– Untersuchung nach Gewalt und Missbrauch Tel. 0664/84 38 241 Tartaruga – Schutz und Hilfe für Jugendliche Tel. 05/07 90 03 200

Tel. 05/07 90 03 200 Notschlafstelle für Jugendliche bei Krisen Tel. 48 29 59

Tel. 48 29 59 Hilfe für Angehörige drogengefährdeter Jugendlicher Tel. 0664/16 39 104

Tel. 0664/16 39 104 Festnahme-Notruf der Österr. Rechtsanwälte Tel. 0800/37 63 86

Tel. 0800/37 63 86 Weil – Für junge suizidgefährdete Menschen www.weil-graz.org

www.weil-graz.org Vinzi-Frauennotschlafstelle Haus Rosalie Tel. 58 58 06

Tel. 58 58 06 Notschlafstelle VinziTel Aufnahme Tag und Nacht Tel. 58 58 05

Aufnahme Tag und Nacht Tel. 58 58 05 SRAS - Hilfe für Menschen bei Unfall oder Krankheit Tel. 0650/29 24 110

- Hilfe für Menschen bei Unfall oder Krankheit Tel. 0650/29 24 110 Pflege-Hotline. Für pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige, täglich, 8 bis 18 Uhr, Tel. 0800/50 01 76.

Heute im Kino:

ANNENHOF Tel. (0316) 72 77

Avatar: The Way of Water. 15 (3D), 16 (2D), 17 (2D), 19 (OV 3D), 20 (2D). Ab 12

Black Panther: Wakanda Forever. 19.45

Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch. 15.15 (2D), 17.30 (3D). Ab 8

Der Räuber Hotzenplotz. 15.45, 17.15. Jfr

Die Mucklas und wie sie zu Pettersson und Findus kamen. 15.15 (2D). Jfr

Die Schule der magischen Tiere 2. 15.30

Operation Fortune – Operation Fortune: Ruse de guerre. 18 (OV 2D), 20.15 (2D). Ab 14

Oskars Kleid. 20.15 (2D). Ab 8

Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa. 15 (OmU)

She Said. 20.30 (2D). Ab 10

The Menu. 20.45 (2D). Ab 16

Violent Night. 17.45 (2D). Ab 16

Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody. 16.30 (2D), 19.30 (OV 2D). Ab 10



FILMZENTRUM im Rechbauer

Tel. (0316) 830 508, www.filmzentrum.com

Die Insel der Zitronenblüten – Pan de limón con semillas de amapola. 16.15

Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song. 14 (OmU)

The Banshees of Inisherin. 18.30, 20.45



SCHUBERT

Tel. (0316) 829 081, www.schubertkino.at

Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch. 16.15, 18.15. Ab 8

Die Insel der Zitronenblüten. 20

Die Schule der magischen Tiere 2. 16. Jfr

Elfriede Jelinek – Die Sprache von der Leine lassen. 18. Ab 12

Oskars Kleid. 19.45. Ab 8

Strange World. 15.45. Ab 6

The Banshees of Inisherin. 17.45, 20.15.



CINEPLEXX GRAZ

Tel. (0316) 29 09, www.cineplexx.at

Avatar: The Way of Water. 12.15, 14, 15.15, 16, 17, 18, 19.15, 19.30, 20, 20.15, 20.40

Belle & Sebastian – Ein Sommer voller Abenteuer. 16.30 (2D). Ab 8

Black Panther: Wakanda Forever. 19.45

Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch. 14.30, 15.30, 16.45, 17.45. Ab 8

Der Räuber Hotzenplotz. 14.15, 15.45, 16.45

Die Mucklas und wie sie zu Pettersson und Findus kamen. 14.45 (2D). Jfr

Die Schule der magischen Tiere 2. 15.15

Hui Buh und das Hexenschloss. 14.30

Im Himmel ist auch Platz für Mäuse. 14

Operation Fortune. 18 (2D), 20.30 (2D). Ab 14

Oskars Kleid. 18.30 (2D). Ab 8

The Menu. 17.30 (2D). Ab 16

Violent Night. 20.45 (2D). Ab 16

Whitney Houston. 19 (2D). Ab 10



GEIDORF KUNSTKINO

Tel. (0316) 321 003

Ein Triumph. 15.30 (2D). Ab 16

Elfriede Jelinek – Die Sprache von der Leine lassen. 15.45 (2D). Ab 12

Mein Wenn und Aber. 17.45 (2D). Ab 16

Oskars Kleid. 18 (2D). Ab 8

She Said. 20 (2D). Ab 10

The Banshees of Inisherin. 17.30, 20.15

Was man von hier aus sehen kann. 15.15 (2D), 19.45 (2D). Ab 12

KIZ ROYALKINO

Tel. (0316) 821 186

Aftersun. 18.35 (OmU). Ab 12

An einem schönen Morgen – Un beau matin. 15.20 (OmU). Ab 12

Avatar: The Way of Water. 15, 20

Im Himmel ist Platz für Mäuse. 14.15

Mein Wenn und Aber. 16 (dtOF)

Passagiere der Nacht – Les passagers de la nuit. 20.40 (OmU). Ab 12

The Banshees of Inisherin. 17.40, 20.20

Vera. 18 (OmU)



DIESEL LIEBOCH

Tel. (03136) 626 20, www.dieselkino.at

Avatar: The Way of Water. 15.15 (3D), 16 (3D), 18.45 (3D), 19.15 (3D), 19.30, 19.45 (3D). Ab 12

Der gestiefelte Kater. 14.15, 15, 16.30. Ab 8

Der Räuber Hotzenplotz. 16.15. Jfr

Ein Weihnachtsfest für Teddy. 14.30. Jfr

Hui Buh und das Hexenschloss. 15.45.

Operation Fortune. 18.15, 20.30. Ab 14

Oskars Kleid. 17.30. Ab 8

Terrifier 2. 20.45. Ab 16

Whitney Houston. 18.