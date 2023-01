Die Berufsfeuerwehr Graz hat im Jahr 2022 genau 6082 Einsätze absolviert, davon waren 2183 wegen Bränden und 3899 technische Einsätze. 677 Menschen wurden dabei gerettet, ebenso wie Sachwerte in Höhe von rund 2,185 Millionen Euro. 323 Mal musste wegen Unwetter ausgerückt werden, zur Rettung oder zum Transport von Tieren 1314 Mal. Dies teilte die Berufsfeuerwehr in einer Bilanz am Montag mit. Die Zahl der Einsätze blieb gegenüber 2021 mit 6095 fast gleich.

Die Ausstattung der Grazer Wehr wird modernisiert: Der Gemeinderat hat im abgelaufenen Jahr den Kauf von drei Drehleiterfahrzeugen um 2,7 Millionen Euro beschlossen. Davon werden 1,44 Millionen Euro vom Landesfeuerwehrverband (LFV) Steiermark gefördert. Die Fahrzeuge sollen in den nächsten zwei Jahren zulaufen. Das gleiche gilt für drei zu beschaffende Löschfahrzeuge um 1,74 Millionen Euro. Auch diese fördert der LFV 135.400 Euro je Fahrzeug. Für den Bootshaus-Stützpunkt "Mitte" im Bereich Fröhlichgasse/Angergasse wird ein Boot um 150.000 Euro gekauft, der LFV steuert 35.000 Euro bei. Das Bootshaus "Mitte" wird heuer fertig gestellt.

Apropos Bautätigkeit: Die Neuerrichtung der Feuerwache Ost beginnt heuer. Während der Bauzeit erfolgt ein Umzug der Berufsfeuerwehrmänner der Feuerwache Ost in das Ersatzquartier beim Tagungszentrum Nord des Messe Congress Graz. Die Wache Ost Neu soll ein Projekt für nachhaltiges und ökologisches Bauen werden und soll den modernsten Energiestandards entsprechen. Dazu gehören die wirkungsvoll begrünte Fassade über der Wagenhalle, die sich über eine Trogbepflanzung und ein Rankgerüst über zwei Stockwerke zieht und durch ein begrüntes Retentionsdach ergänzt wird. Stichwort Energiesparen und Nachhaltigkeit: Im September 2022 wurde ein Tierrettungsfahrzeug mit reinem Elektroantrieb auf der Feuerwache Ost in Dienst gestellt.