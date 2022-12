Zu einem Polizei-Großeinsatz kam es am Dienstag im Westen von Graz. Denn einige Zeugen haben beobachtetet, wie ein junger Mann auf einem Supermarkt-Parkplatz bzw. am Straßenrand in der Herberstein- und in der Straßganger Straße offenbar mutwillig Reifen von geparkten Fahrzeugen mit einem Messer aufgestochen hatte. Später stellte sich heraus: Der 22-jährige Täter hatte bei seiner Festnahme zwei Promille Alkohol im Blut.

Klappmesser sichergestellt

Zunächst aber fahndeten nach den Alarmierungen mehrere Streifen der Grazer Polizei nach dem Mann mit Klappmesser. An einer Bushaltestelle fanden dann Beamte der Polizeiinspektion Graz-Karlauerstraße und eine Streife mit Polizeisanitätern einen Mann, auf den die Personenbeschreibung passte.

Täter war polizeibekannt

Tatsächliche handelte es sich um einen bereits (wegen diverser Drogenvergehen und Abhängigkeiten) polizeibekannten 22-Jährigen aus Graz. Bei ihm stellten die Beamten das zuvor verwendete Klappmesser sicher. Einsatzkräfte der SIG (Schnellen Interventionsgruppe) überstellten denn Mann ins Polizeianhaltezentrum. Ein Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung.

Kein Tatmotiv genannt

Bei seiner nun erfolgten Einvernahme gab der 22-Jährige an, sich nicht mehr an seine Tat erinnern zu können. Auch ein Motiv dafür konnte der Mann nicht nennen. Zeugen konnten ihn jedoch bei der Tat beobachten.

Wie die Ermittlungen ergaben, beschädigte der 22-Jährige insgesamt elf geparkte Fahrzeuge bzw. 13 Reifen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Verletzt wurde niemand. Der 22-Jährige wird über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz auf freiem Fuß angezeigt.