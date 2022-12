Eine 30-Jährige hat in Graz in der Nacht auf Mittwoch ihren Ex-Mann mit einem Messer verletzt und auch den 13-jährigen Sohn der neuen Lebensgefährtin des 33-Jährigen bedroht. Gegen Mitternacht läutete die Frau Sturm an der Adresse des Ex-Mannes und forderte Geld.