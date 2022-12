Auf den ersten Blick aus dem Fenster scheint bestenfalls ein Fußballmatch möglich zu sein, sofern sich das runde Leder gegen das eckige Handy durchsetzt. Doch weit gefehlt: Trotz milder Temperaturen sind die Freiluft-Angebote für junge Wintersportler in Graz und Umgebung nicht von schlechten Eltern. Also können sie sich in diesen Ferientagen unter anderem hier austoben: