Sie spielten auf Festivals in halb Europa vor bis zu 30.000 Fans und in Asien, in den USA, standen in Obertauern auf den originalen Pilzkopf-Latten aus dem auch dort gedrehten Streifen "Help!". Sie enterten Bühnen in der Wiener Hofburg und der Staatsoper. Und am heutigen Mittwoch stehen sie nun endlich auch auf den Brettern, die in Graz die Welt bedeuten: Ab 19.30 Uhr geben Viktor, Mandi, Willi und Gerry ihre größten Hits als John, Paul, George und Ringo. Damit erobern die Beatles Unlimited aus Graz zu ihrem 25-Jahr-Jubiläum noch eine prachtvolle Bühne, die die originalen Pilzköpfe nie bespielt haben. Und: Es gibt noch Eintrittskarten an der Abendkasse!